L’art en famille avec Alice Hamon Fondation Vincent van Gogh Arles, 26 février 2022, Arles.

L’art en famille avec Alice Hamon

Fondation Vincent van Gogh Arles, le samedi 26 février à 14:00

Cet atelier propose d’expérimenter la notion de mouvement ainsi que la représentation d’un phénomène présent tout autour de nous, et en nous. Chaque interprétation sera explorée avec le dessin et le collage. Le but est de réaliser un format moyen (50 x 65 cm) ou plus grand qui, redécoupé et riveté, deviendra un panneau calicot prêt à suspendre. **Bio de l’artiste Alice Hamon** Diplômée du DNSEP, de la HEAR à Strasbourg et de l’UQAM à Montréal, Alice Hamon développe un travail sur le territoire, les frontières dont le support est l’environnement maritime et urbain. Privilégiant des matériaux modestes pour questionner les notions de lieu et de temps, elle réalise des pièces in situ, éphémères ou des dessins à la craie. La photographie et le dessin se rencontrent dans une expérimentation nomade et mixte, une trace et un dispositif autonome. L’échelle de ces réalisations varie et s’inscrit parfois de nouveau dans l’espace public sous la forme photographique. Son travail a été exposé à Paris, Bruxelles, Montréal, Copenhague et Marseille, où elle vit et travaille. INSCRIPTION : [reservation@fvvga.org](mailto:reservation@fvvga.org) et 06 90 93 49 36

1 adulte + 1 enfant = 15 € / adulte supp. 10 € / enfant supp. 5 €

Atelier de pratique artistique accompagné par un artiste. Samedi 26 février, prenez trois heures pour créer en famille !

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter rue du Docteur Fanton 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



