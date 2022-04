“L’art en Champagne à la Renaissance” Musée de Vauluisant, 14 mai 2022, Troyes.

“L’art en Champagne à la Renaissance”

le samedi 14 mai à Musée de Vauluisant

**Collection permanente :** **l’Art en Champagne à la Renaissance** Parcourez l’histoire de Troyes et de l’Aube à travers les collections d’Art champenois. Le musée présente une trentaine d’œuvres peintes, tel que la Vierge au manteau rouge du début du XVIe siècle, des retables, ou encore des peintures révélant les influences croisées des pays du Nord et de l’Italie. Des œuvres sculptées en pleine Renaissance. Toutes les tendances du siècle sont représentées : Maître de Chaource, Jacques Juliot, Dominique Florentin et François Gentil. Initialement et majoritairement installées dans des lieux de cultes, elles se révèlent ici à portée de votre regard. L’abondance des œuvres des « imagiers » sur cette période permet de distinguer trois phases stylistiques, avec des artistes emblématiques : Entre 1490 et 1530, l’art de tradition gothique perdure, enrichi d’apports des provinces voisines (Bourgogne, Lorraine, Ile-de-France) et des pays du Nord (Flandres, Pays-Bas, Allemagne) par la diffusion des gravures notamment. Des grands maîtres au style très affirmé s’illustrent, dont le maître de Chaource, aujourd’hui identifié à Jacques Bachot. Entre 1530 et 1550, vers la seconde moitié du règne de François Ier, la statuaire s’ouvre plus largement à l’art italien, influence favorisée par la proximité du chantier royal de Fontainebleau, et produit des œuvres très raffinées, d’un style maniériste (premier maniérisme) tels que celui de Jacques Juliot ou de Claude Bornot. Cet art montre la grande perméabilité de certains sculpteurs aux nouveautés. Vers le milieu du siècle, avec l’arrivée à Troyes de l’Italien Dominique Florentin en 1540, la production des ateliers troyens s’oriente vers un style résolument maniériste (second maniérisme) caractérisés par des attitudes et des drapés mouvementés, impulsé par le maître et qui donnera jusqu’à la fin du siècle un nombre étonnant d’œuvres. Aux côtés du maître italien, s’illustre un sculpteur troyen, François Gentil. Des vitraux viennent compléter cette collection d’Art champenois.

Mesures sanitaires en vigueur.

Visite libre des collections d’art champenois

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant Troyes Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00