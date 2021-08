Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres, Moncoutant-sur-Sèvre L’art en balade Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre L’art en balade est animé tous les ans par Des Choeurs Pour Grandir afin de sensibiliser la population au Syndrome de Silver Russell (maladie génétique rare de la croissance) et de récolter des fonds pour aider les familles et les associations qui œuvrent auprès d’enfants malades. Pour se faire nous organisons des manifestations. Cette exposition met en avant des artistes : peintres, graveurs, sculpteurs, …., tous bénévoles pour Des Choeurs Pour Grandir. L’art en balade est animé tous les ans par Des Choeurs Pour Grandir afin de sensibiliser la population au Syndrome de Silver Russell (maladie génétique rare de la croissance) et de récolter des fonds pour aider les familles et les associations qui œuvrent auprès d’enfants malades. Pour se faire nous organisons des manifestations. Cette exposition met en avant des artistes : peintres, graveurs, sculpteurs, …., tous bénévoles pour Des Choeurs Pour Grandir. +33 6 71 48 57 23 L’art en balade est animé tous les ans par Des Choeurs Pour Grandir afin de sensibiliser la population au Syndrome de Silver Russell (maladie génétique rare de la croissance) et de récolter des fonds pour aider les familles et les associations qui œuvrent auprès d’enfants malades. Pour se faire nous organisons des manifestations. Cette exposition met en avant des artistes : peintres, graveurs, sculpteurs, …., tous bénévoles pour Des Choeurs Pour Grandir. non communiqué dernière mise à jour : 2021-08-20 par OT Bocage Bressuirais

