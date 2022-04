L’art du Vitrail Saint-Germain-le-Châtelet, 9 août 2022, Saint-Germain-le-Châtelet. L’art du Vitrail Saint-Germain-le-Châtelet

2022-08-09 – 2022-08-09

Saint-Germain-le-Châtelet Territoire-de-Belfort Saint-Germain-le-Châtelet EUR Découvrez un savoir-faire rare : restaurateur des vitraux. Notre passeuse de couleurs vous présentera les étapes, techniques et outils qui redonnent du lustre à notre patrimoine.

Mesures Covid 19 : nous appliquons les consignes gouvernementales selon l’évolution de la crise sanitaire.

Visite non échangeable. Découvrez un savoir-faire rare : restaurateur des vitraux. Notre passeuse de couleurs vous présentera les étapes, techniques et outils qui redonnent du lustre à notre patrimoine.

Mesures Covid 19 : nous appliquons les consignes gouvernementales selon l’évolution de la crise sanitaire.

Visite non échangeable. Saint-Germain-le-Châtelet

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-le-Châtelet, Territoire de Belfort Autres Lieu Saint-Germain-le-Châtelet Adresse Ville Saint-Germain-le-Châtelet lieuville Saint-Germain-le-Châtelet Departement Territoire-de-Belfort

L’art du Vitrail Saint-Germain-le-Châtelet 2022-08-09 was last modified: by L’art du Vitrail Saint-Germain-le-Châtelet Saint-Germain-le-Châtelet 9 août 2022 Saint-Germain-le-Châtelet Territoire de Belfort

Saint-Germain-le-Châtelet Territoire-de-Belfort