Limoux

L'art du vitrail Musée Petiet, 18 septembre 2021, Limoux.

Musée Petiet, le samedi 18 septembre à 10:00

Rencontre avec Elisabeth Brenas Pech qui abordera le travail de restauration réalisé au musée Petiet ainsi que la technique liée à son art. Musée Petiet 32 Promenade du Tivoli, 11300 Limoux Limoux Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00

