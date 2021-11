Paris La Scala Paris île de France, Paris L’art du rire La Scala Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le célèbre spectacle-masterclass d’un genre particulier par JOS HOUBEN Seul en scène, Jos Houben anime une masterclass d’un genre particulier, entre philosophie et anthropologie. Il y dissèque les mécanismes du rire, en analyse leurs causes et leurs effets. Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques, nos gestes, nos comportements recèlent un potentiel comique que son œil expert et son art, immense, de comédien savent retranscrire sur scène en révélant leur caractère saugrenu et burlesque. Des premiers pas de bébé à notre façon de marcher, de la chute d’un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer les noms de fromages, il révèle tous ces infimes éléments, souvent insaisissables, qui déclenchent le rire. Spectacles -> Théâtre La Scala Paris 13 bd de Strasbourg Paris 75010

4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (126m) 4 : Château d’Eau (263m)

Contact : La Scala Paris billetterie@lascala-paris.com https://www.facebook.com/lascalaparis 0140034430 Spectacles -> Théâtre Étudiants;En famille

