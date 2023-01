L’art du portrait, dans tous ses états – Junior Classe École du Louvre École du Louvre Paris Catégories d’Évènement: île de France

Portraits et visages peuplent notre univers visuel sur les murs des musées, dans nos albums de famille ou nos comptes Facebook, sur les affiches publicitaires. Ce cycle vise à donner à chacun des clés de lecture simples pour bien regarder un portrait en apprenant à en décrypter les codes et les évolutions de l'antiquité à nos jours. Qu'est-ce qu'un portrait ? Qui se fait « tirer » le portrait et pourquoi ? Cycle de 4 séances de 2 heures. Les inscriptions se font sur le site internet de l'Ecole du Louvre ou sur le site du Pass Culture. EN AMPHITHÉÂTRE 4 séances de 2 heures pendant les vacances d'hiver du 21 au 24 février 2023 EN LIGNEET EN REPLAY sur le campus numérique de l'École du Louvre pendant les vacances de printemps 2023

