L’art du paysage, de la peinture au land’art : de Claude Monet à Christo Aix-en-Provence, 9 mai 2022, Aix-en-Provence.

L’art du paysage, de la peinture au land’art : de Claude Monet à Christo Espace Mistral 18 Avenue Laurent Vibert Aix-en-Provence

2022-05-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-09 Espace Mistral 18 Avenue Laurent Vibert

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Sensible au paysage, Monet organise et crée son propre décor, son tableau grandeur nature dans son jardin de Giverny, que cherchent les artistes contemporain dans leurs installations dans le paysage. D’Andy Goldsworthy en Écosse, à Christo qui “emballe” dissimile et révèle, aux œuvres d’Othoniel qui investit le parc du Château de Versailles. Venez découvrir ces artistes qui ont dépassés leur toile mais qui répondent tous à une nature revisitée. Venez débattre sur ce sujet des sentiments que vous font ressentir ses œuvres insolites et particulières.

Conférence dirigée par Mireille Chardon

contact@artistes-independants-aix.fr

Sensible au paysage, Monet organise et crée son propre décor, son tableau grandeur nature dans son jardin de Giverny, que cherchent les artistes contemporain dans leurs installations dans le paysage. D’Andy Goldsworthy en Écosse, à Christo qui “emballe” dissimile et révèle, aux œuvres d’Othoniel qui investit le parc du Château de Versailles. Venez découvrir ces artistes qui ont dépassés leur toile mais qui répondent tous à une nature revisitée. Venez débattre sur ce sujet des sentiments que vous font ressentir ses œuvres insolites et particulières.

Espace Mistral 18 Avenue Laurent Vibert Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-11 par