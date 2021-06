Épinal Bibliothèque multimédia intercommunale Épinal, Vosges « L’art du nuage » ou le papier marbré Bibliothèque multimédia intercommunale Épinal Catégories d’évènement: Épinal

« L'art du nuage » ou le papier marbré

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

### Les papiers marbrés : des collections de la bmi à la création contemporaine. Arrivé en Europe par la Turquie, où il est nommé ebrû « art du nuage », le papier marbré est un papier coloré et décoré aux motifs d’une grande diversité : peignés, cailloutés, tourniquets, feuilles de chêne, drapés ou encore ombrés. L’exposition propose de faire dialoguer papiers marbrés issus des livres anciens de la bmi et la création contemporaine de Zeynep UYSAL qui perpétue ce geste ancestral dans son atelier de Raon-l’Étape.

Gratuit. Entrée libre.

