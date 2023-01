L’Art du Mouvement – Exposition MJC Salon-de-Provence Salon-de-Provence Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence Photographies, peinture, poterie, art numérique, sculpture… les arts visuels et les arts créatifs se mêlent et s’expriment !



Rendez-vous le mardi 17 janvier à 18h30 pour le vernissage de cette exposition collective. Du 16 au 28 janvier, la MJC de #salondeprovence investit l’Espace culturel Robert de Lamanon avec son exposition « L’art du mouvement ». +33 4 90 44 89 90 Espace culturel Robert de Lamanon 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence

