Maisdon-sur-Sèvre Loire-Atlantique Maisdon-sur-Sèvre 19 EUR Bienvenue au Domaine viticole Henri Poiron & Fils situé au cœur historique du Vignoble Nantais. Nous élaborons nos vins dans le plus grand respect de la tradition viticole, transmise de père en fils depuis début 1800. Eric Poiron, vigneron actuel, est de la 8 ème génération. Il a hérité de ce savoir précieux : le greffage de la vigne qu’il vous fera découvrir. « L’art du greffage : la naissance d’une vigne » le samedi 23 Juillet de 9h à 12h et 14h à 17h au Domaine. « Initiez-vous au greffage et créez votre propre plant de vigne. Puis, visite du Domaine et une dégustation commentée autour du casse-croute du vigneron. Un plant de vigne offert. poiron.henri@wanadoo.fr +33 2 40 54 60 58 http://www.poironhenri.com/ Bienvenue au Domaine viticole Henri Poiron & Fils situé au cœur historique du Vignoble Nantais. Nous élaborons nos vins dans le plus grand respect de la tradition viticole, transmise de père en fils depuis début 1800. Eric Poiron, vigneron actuel, est de la 8 ème génération. Il a hérité de ce savoir précieux : le greffage de la vigne qu’il vous fera découvrir. Les Quatre Routes D7 Maisdon-sur-Sèvre

