L’art du drag : sous les paillettes, une performance militante Musée de Bretagne Rennes, jeudi 21 mars 2024.

Du 2024-03-21 16:00 au 2024-03-21 16:45.

Nina danse, Said pratique l’illustration et le drag. Iels font partie du Laboratoire Artistique Populaire (LAP) porté par l’association Keur Eskemm. Une discussion autour des enjeux artistiques et politiques du Drag show, au cœur des luttes queer.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine