L’art du deuxième roman Centre Pompidou Forum -1, 27 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 27 février 2022

de 17h00 à 19h00

gratuit

Les trois auteurs Laurent Petitmangin, Dima Abdallah et Martin Mongin évoquent la difficulté à passer le cap du deuxième roman.

Laurent Petitmangin, Dima Abdallah et Martin Mongin ont un point commun : avoir écrit un premier roman distingué par le public et la critique. On peut croire que le plus diffi- cile est fait, mais pour un romancier, le second roman, c’est souvent un tournant. Il s’agit alors de gagner la reconnaissance de ses pairs, de construire une œuvre. Lors de cette rencontre il sera évoqué toute la difficulté qu’il y a pour un nouvel écrivain de passer le cap du premier roman. La difficulté à penser un nouveau roman, à présenter un deuxième roman à son éditeur. Ce deuxième roman c’est aussi de nouveau affronter le regard du grand public, être remarqué par les critiques littéraires, les médias.

Laurent Petitmangin est le lauréat du Prix des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris 2021 pour son premier roman Ce qu’il faut de nuit (éd. La manufacture de livres). Il est né en 1965 en Lorraine au sein d’une famille de cheminots. Il passe ses vingt premières années à Metz, puis quitte sa ville natale pour poursuivre des études supérieures à Lyon. Il rentre chez Air France, société pour laquelle il travaille encore aujourd’hui. Grand lecteur, il écrit depuis une dizaine d’années. Ainsi Berlin, son second roman, confirme le talent de son auteur pour sonder les nuances et les contradictions de l’âme humaine.

Dima Abdallah, est née au Liban en 1977, et vit à Paris depuis 1989. Mauvaises Herbes, son premier ro­man, paru chez Sabine Wespieser en 2020, a été très remarqué et a révélé le talent d’une autrice dont Bleu nuit

(éd. Sabine Wespieser, 2022) confirme la vigueur et la singularité.

Martin Mangin est professeur de philo­sophie et passionné de politique. Son premier roman Francis Rissin (éd. Tusita­la, 2018) a rencontré un succès critique et public. Il a remporté le prix Effractions//SGDL 2020. En janvier 2022, il fait paraître son deuxième roman Le Chomor (Manuel des joueurs) (éd. Tusitala).

Rencontre proposée dans le cadre du Prix des lecteurs des bibliothèques de Paris, co­organisée avec la BPI pour le festival Effractions, réel/fictions du 24 au 28 février 2022, au centre Pompidou (effractions.bpi.fr)

Centre Pompidou Forum -1 Place Georges-Pompidou Paris 75004

Littérature;Conférence

