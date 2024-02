L’Art du Couple Gare du Midi Biarritz, samedi 11 octobre 2025.

L’Art du Couple Gare du Midi Biarritz Pyrénées-Atlantiques

S’aimer c’est facile mais se supporter ?

On nous présente l’amour comme une évidence mais pour réaliser l’idylle dont on a rêvé, on a intérêt à s’accrocher !

Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour que son homme organise un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à une femme un livre zen intitulé « pratiquer le silence » peut-il être mal interprété ?

Est-ce une bonne idée de montrer à son homme ses derniers achats de lingerie fine avant de partir au boulot si on ne veut pas arriver en retard ?

Dans un vrai duo de scene, pétillant et délicieusement complice, Eve et Alex s’amusent de l’amour et de la vie à deux, renouvelant cette thématique universelle pour offrir rire, originalité, fantaisie, finesse.

Les zones de turbulence du couple sont passées au crible, rien n’échappe à leur regard affuté. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement L’Art du Couple Biarritz a été mis à jour le 2024-02-07 par OT Biarritz