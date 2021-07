Toulouse Espace Bonnefoy Haute-Garonne, Toulouse L’Art du collage Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’Art du collage Espace Bonnefoy, 2 octobre 2021, Toulouse. L’Art du collage

Espace Bonnefoy, le samedi 2 octobre à 10:00

* **Duo parents / enfants : 10h à 12h30** * **Duo enfants / ados : 15h à 17h30**

Inscription à l’accueil du centre culturel de Bonnefoy : 05 67 73 83 602.5€ par pers.

Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Bonnefoy Adresse 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Bonnefoy Toulouse