L’Art d’être grand-père Maison de la Mémoire, 18 septembre 2021, Liévin.

Maison de la Mémoire, le samedi 18 septembre à 20:00

Hugo/Drouot …. Drouot/Hugo, deux hommes, deux grands hommes de la littérature et de l’interprétation. Et même s’il ne faut pas vraiment les comparer, leur ressemblance est troublante, presque au même âge ! Mimétisme de la part d’un comédien hors normes ou simplement une égale tendresse au temps qui passe ? Avec “l’Art d’être grand-père” Jean-Claude Drouot nous dit simplement qu’il faut aimer ses petits-enfants et, en véritable passeur, il nous emmène encore très loin dans l’amour qu’il a des textes et des mots. “Devenu “l’aïeul” à mon tour et plein d’admiration pour l’audace des derniers textes de l’immense poète, j’ose, dans Le sourire de Jeanne, vouloir visiter et incarner cette parole intérieure de Victor Hugo, son sourire heureux dans son recueillement et sa Contemplation”. Jean-Claude Drouo

Tarifs plein 6€ – réduit 3€ – abonnements Scènes Associées 5 € – Groupe (à partir de 9 personnes) 5€

Adaptation, mise en scène et interprétation: Jean-Claude Drouot

Maison de la Mémoire 2 rue du 4 Septembre – 62800 LIEVIN Liévin Pas-de-Calais



