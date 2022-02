L’Art des Mets fête la St Valentin Saint-Sever, 14 février 2022, Saint-Sever.

L’Art des Mets fête la St Valentin Saint-Sever

2022-02-14 – 2022-02-14

Saint-Sever Landes

45 EUR Le restaurant l’Art des Mets Saint-Sever propose un menu spécial Saint Valentin :

Cocktail des amoureux et mise en bouche

Saint Jacques de nos côtes en coquille

au beurre truffé

Foie gras de canard en papillote de choux

condiment aux agrumes d’Eugénie

Cromesqui de veau confit aux herbes, légumes de saison

et sauce aux morilles

Choux craquelin au chocolat Diogo Vaz et praliné

aux cacahuètes de Soustons

Boissons chaudes

+33 5 47 87 90 41

