L’art des mathématiques : 2° l’art de compter Institut National Universitaire Champollion, 12 avril 2022, Albi.

L’art des mathématiques : 2° l’art de compter

Institut National Universitaire Champollion, le mardi 12 avril à 18:00

**Objectifs de la conférence** Les conférences “L’art des mathématiques” ont trois objectifs: * Mettre en lumière la pensée créatrice du mathématicien * Dévoiler 6 axes fondamentaux des mathématiques : coder, compter, prouver, structurer, prédire et optimiser * Esquisser une esthétique des mathématiques **Descriptif de la conférence** Il n’est pas question ici de faire un cours de mathématiques. L’aspect technique de la résolution d’équations est volontairement « passé aux oubliettes », pour se placer au seul niveau des idées et des généralités. Un point de vue général est souvent bien plus utile pour comprendre ce qui est essentiel. Et c’est en gagnant les hauteurs que l’on est capable de contempler toute la beauté d’un paysage. Le paysage que nous visiterons au cours de cette conférence est le dénombrement. Dénombrer c’est compter les éléments d’un ensemble fini. Le nombre qui en résulte joue un rôle essentiel dans notre vie sociale. Il permet de mesurer, quantifier, comparer des grandeurs et plus généralement d’acquérir une vision objective de la réalité. L’enjeu est considérable: “s’entendre” sur une vision commune de la réalité. Mais l’apprentissage scolaire des techniques de calculs élémentaires ne doit pas faire oublier qu’avant de devenir un automatisme, compter et calculer était davantage tout un art.… où l’imagination avait toute sa place.

Il n’est pas question ici de faire un cours de mathématiques mais plutôt d’observer en quoi les mathématiques peuvent être belles.

Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T18:00:00 2022-04-12T20:00:00