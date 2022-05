L’art des confitures artisanales Mahalon, 13 juillet 2022, Mahalon.

L’art des confitures artisanales Mahalon

2022-07-13 – 2022-07-13

Mahalon Finistère

Mickaël Cordellier, maître confiturier, vous initie aux recettes originales et traditionnelles des confitures maison, 100 % naturelles. Bonne humeur et convivialité au cours de ces ateliers de détente gourmande. Vous repartirez avec les recettes, les « trucs » pour réussir chez vous, et votre production.

mahalon.commune@wanadoo.fr http://www.mahalon.fr/

