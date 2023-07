Les Estivales : visite de la brasserie « L’art des chopes » L’art des chopes, 500 route d’Eyrium Le Cheylard, 14 juillet 2023, Le Cheylard.

Le Cheylard,Ardèche

Thomas Rochedy vous accueille dans sa brasserie artisanale créée en 2022.

Visite explicative : malts, houblons, mes choix, ma vision pour une bière de choix aux goûts innovants.

Le plus : dégustation en fin de visite ou un verre de sirop offert..

2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-07-14 12:00:00. EUR.

L’art des chopes, 500 route d’Eyrium

Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Thomas Rochedy welcomes you to his craft brewery, created in 2022.

Explanatory tour: malts, hops, my choices, my vision for a choice beer with innovative tastes.

Bonus: tasting at the end of the tour, or a complimentary glass of syrup.

Thomas Rochedy le da la bienvenida a su cervecería artesanal, creada en 2022.

Un recorrido explicativo: maltas, lúpulos, mis elecciones, mi visión de una cerveza selecta con sabores innovadores.

Bonus: una degustación al final de la visita o un vaso de jarabe de cortesía.

Thomas Rochedy empfängt Sie in seiner 2022 gegründeten handwerklichen Brauerei.

Erklärender Rundgang: Malz, Hopfen, meine Entscheidungen, meine Vision für ein erlesenes Bier mit innovativem Geschmack.

Vorteil: Verkostung am Ende der Besichtigung oder ein Glas Sirup gratis.

