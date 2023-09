L’art des charpentiers japonais – Au cœur de l’architecture en bois traditionnelle Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 18 octobre 2023 au samedi 27 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. Jusqu’à 101 ans. gratuit

Fermé les jours fériés et pendant les vacances de Noël

Cette exposition présente une facette méconnue de la culture de l’archipel : le savoir-faire japonais dans le domaine de l’architecture traditionnelle en bois.

Réalisée en collaboration avec le Takenaka Carpentry Tools Museum, l’exposition met en lumière trois dimensions spécifiques : les dômiya-daiku, charpentiers spécialisés dans la construction des temples et des sanctuaires ; les pavillons de thé et autres bâtiments de style sukiya, qui privilégient la fragilité à la robustesse et mettent en valeur les matériaux naturels ; et le kigumi, technique d’assemblage de pièces en bois sans clous ni vis.

L’architecture

en bois dans l’archipel a émergé de l’étroite relation qui s’est nouée entre

les Japonais et les forêts denses de leur territoire insulaire. Source principale

de matériaux de construction, la nature a joué un rôle déterminant dans le

patrimoine bâti du pays où subsistent encore des bâtiments en bois érigés il y

a plus de mille ans. Cette culture du bois est le fil conducteur de cette

exposition qui explore cet art traditionnel au travers de pièces de natures

variées (outils, plans, répliques d’éléments architecturaux, estampes…) ainsi

que de plusieurs vidéos.

L’exposition

présente les différentes étapes du travail du daiku (charpentier) :

sa sélection minutieuse des bois (cyprès, cèdre, pin rouge…) ;

l’utilisation d’une multitude d’outils – pour mesurer, marquer, couper ou

encore raboter – dont le rôle est bien sûr essentiel ; les rituels shintô

effectués en costumes de cérémonie pour s’attirer les faveurs des divinités

lors de la construction. La dimension spirituelle est aussi évoquée au travers

de l’architecture religieuse (temples bouddhiques et sanctuaires shintô) et des

dômiya-daiku, charpentiers spécialisés dans ce type de construction. Une

autre facette de l’architecture traditionnelle est illustrée par une

reconstitution grandeur nature du Sa-an, un célèbre pavillon de thé conçu en

1742, qui fait partie du complexe du temple Daitoku-ji à Kyoto. Cette structure

est typique du style sukiya, né au XVIe siècle avec

l’engouement pour la cérémonie du thé parmi l’aristocratie. Elle témoigne du

savoir-faire des charpentiers japonais et de la beauté d’une architecture

d’apparence rustique, mais à la conception étonnamment complexe.

Enfin, l’exposition révèle au public la

technique des kigumi. Ces assemblages de pièces de bois sans clous ni

vis ont une multitude de formes, parfois très sophistiquées, qui répondent à

des fonctions diverses et sont emblématiques de l’ingéniosité des charpentiers

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/l-art-des-charpentiers-japonais

Photo © Takenaka Carpentry Tools Museum