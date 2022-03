L’Art des champs Buthiers Buthiers Catégories d’évènement: Buthiers

Buthiers Seine-et-Marne Buthiers Exposition collective regroupant 8 artistes locaux.



Le dimanche de 15h à 17h sera proposée une balade botapoétique avec Guillaume Chapet, comédien et François Thévenon, spécialiste des plantes sauvages comestibles. sonia@lesateliersdusoleil.fr +33 6 86 35 83 46 http://www.lesateliersdusoleil.fr/ Salle Robert Doisneau 7 rue des Roches Buthiers

