Rencontre-discussion avec Adrien Da Silva Tracanelli, fondateur de la Galerie TRACANELLI (Grenoble). Adrien a été étudiant à l’ESAD GV et a bénéficié du support de l’équipe de Pépite Ozer pour le lancement de sa galerie. Le 6 octobre 2021 à 18H00, Vernissage de “Visage”, l’exposition d’art contemporain, à l’Ancien Musée de Peinture de Grenoble, Place de Verdun autour d’une dynamique africaine. Exposition à découvrir du 7 au 28 octobre 2021. Cette exposition, organisée par l’artiste enseignant Bernard Joisten, est une autre façon d’amener la professionnalisation de nos étudiants à travers des stages de chargé d’exposition et de médiation. Artistes : Paul Armelson, Moctar Ba, Diablos Rbs, Sirifo Diakaby, Djibril Drame, Tamrat Gezahegne, Michael Hailu Teferra, Khalifa N’Diaye, NY_CREA & Moussa Bilal, Myriam Ribon, Konjit Seyoum, Fanny Souade Sow, Barthélémy Toguo, Trésor Toukoulou, Ezra Wube.

