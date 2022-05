L’art d’embellir les façades Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles, le samedi 14 mai à 17:00

Suivez le guide, qui vous fera voyager dans le temps pour vous faire découvrir les techniques, les astuces et l’évolution des styles dans les ornements de façades, depuis le temps de Louis XIV jusqu’à l’Art Déco ! (parcours proposé dans le cadre de la 2e Biennale d’architecture et de paysage de la Région Ile-de-France) Fausses briques, ferronneries, trompe-l’oeil ou céramiques : les ressources des bâtisseurs ont été nombreuses pour embellir les façades de la ville de Versailles ! Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

