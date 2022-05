L’Art déco dans la métropole Avenue Gustave Dron – Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

L’Art déco dans la métropole Avenue Gustave Dron – Tourcoing, 15 mai 2022, Tourcoing. L’Art déco dans la métropole

Avenue Gustave Dron – Tourcoing, le dimanche 15 mai à 14:30

L’Art déco, et ses variantes, est un style architectural qui a fortement marqué nos villes. C’est une période où l’on construit beaucoup et dans tous les domaines : églises, hôtels particuliers, habitations pour ouvriers, espaces pour l’hygiène, pour le sport, usines, … Nous vous convions à un circuit en car, qui reliera Tourcoing, Roubaix et Wattrelos pour découvrir des lieux évoquant la richesse créatrice de cette époque. Tarif : 18 € Départ : avenue Gustave Dron, en face de l’immeuble des Arcades à Tourcoing Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole ou sur le site de l’office de tourisme de Lille

18€

Circuit en bus consacré à l’Art déco Avenue Gustave Dron – Tourcoing Avenue Gustave Dron tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T14:30:00 2022-05-15T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Avenue Gustave Dron - Tourcoing Adresse Avenue Gustave Dron tourcoing Ville Tourcoing lieuville Avenue Gustave Dron - Tourcoing Tourcoing Departement Nord

Avenue Gustave Dron - Tourcoing Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

L’Art déco dans la métropole Avenue Gustave Dron – Tourcoing 2022-05-15 was last modified: by L’Art déco dans la métropole Avenue Gustave Dron – Tourcoing Avenue Gustave Dron - Tourcoing 15 mai 2022 Avenue Gustave Dron - Tourcoing Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord