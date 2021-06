Sains-en-Gohelle Salle Marguerite Pas-de-Calais, Sains-en-Gohelle L’Art déco dans Ghostbuster Salle Marguerite Sains-en-Gohelle Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

L'Art déco dans Ghostbuster

Salle Marguerite, le samedi 18 septembre à 16:00

Salle Marguerite, le samedi 18 septembre à 16:00

Après une présenation de l’Art déco, assistez à la projection du film Ghostbuster pour découvrir ce style à travers le film culte de 1984.

Gratuit sur inscription

Salle Marguerite 4 Place de la Marne, 62114 Sains-en-Gohelle

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

