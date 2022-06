L’art de réinvestir Ménétréol-sur-Sauldre, 18 septembre 2022, Ménétréol-sur-Sauldre.

L’art de réinvestir

Cour de l’école Ménétréol-sur-Sauldre Cher

2022-09-18 17:00:00 – 2022-09-18

Ménétréol-sur-Sauldre

Cher

Ménétréol-sur-Sauldre

Les danseurs et danseuses de la compagnie tourangelle Entité s’installent là où leur présence pourra surprendre et arrêter les passants. Une petite sono, un musicien virtuose en la personne de Beat Matazz (champion de France de Finger Drumming) et ça peut commencer. La variété des parcours des interprètes permet au chorégraphe Simon Dimouro de déployer une large palette de formes dans un spectacle qui est à la fois physique, voire acrobatique et délicat.

Le plus : le chorégraphe Simon Dimouro et le musique Beat Matazz animeront un stage de hip-hop pour les jeunes les 10, 11 et 14 septembre 2022. Ce stage est financé par la DRAC Centre-Val de Loire dans le cadre de l’Eté culturel et apprenant. Il sera gratuit pour les participants.

Toute la puissance du Hip Hop dans un univers performatif et instinctif. Venue de la rue, la danse hip-hop y revient transformée d’expériences, d’hybridations et d’influences.

CdC Sauldre et Sologne

Ménétréol-sur-Sauldre

