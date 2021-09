Blois La Tour Beauvoir Blois, Loir-et-Cher L’Art de recevoir à la française La Tour Beauvoir Blois Catégories d’évènement: Blois

le dimanche 19 septembre à La Tour Beauvoir

La Renaissance, le XVIIème, le XVIIIème siècle ont brillé de mille feux, et les Arts de la Table ont connu un grand raffinement en France et en Europe. Leur caractère universel demeure encore dans de nombreux pays mais le Val de Loire en est le berceau. ### Venez découvrir les règles d’aujourd’hui pour un dîner réussi ? Venez découvrir les thèmes suivants (et bien d’autres) : – Comment accepter une invitation ? – A quelle heure faut-il arriver ? – Faut-il offrir un cadeaou ou des fleurs ? – Qu’est-ce que le ” couvert à la française ” ? – Comment organiser un plan de table ? – Comment tenir ses couverts à table ? – Quelles sont les règles de la conversation à table ?

Sur inscription 9 euros (adulte) et 6 euros (de 1à à 14 ans)

De la Renaissance à nos jours, revisitez les codes de l’Etiquette à la française avec Sophie de La Bigne, experte en savoir-vivre. La Tour Beauvoir 11 Rue des Cordeliers à Blois Blois Loir-et-Cher

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T18:30:00 2021-09-19T20:00:00

