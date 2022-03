L’art de l’ikebana Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour

Landes

L’art de l’ikebana Grenade-sur-l’Adour, 7 juin 2022, Grenade-sur-l'Adour. L’art de l’ikebana Grenade-sur-l’Adour

2022-06-07 – 2022-06-07

Grenade-sur-l’Adour Landes Grenade-sur-l’Adour L’ikebana est un art floral éphémère valorisant aussi bien le vase, les tiges, les feuilles et les branches que la fleur elle-même. Il est apparu au Japon en même temps que le Bouddhisme au début du VIIème siècle.

C’est un art intimement lié à l’environnement, il naît de l’observation de l’arbre et de la fleur. Les fleurs jouant le rôle de vos sentiments.

+33 5 58 45 45 98

C’est un art intimement lié à l’environnement, il naît de l’observation de l’arbre et de la fleur. Les fleurs jouant le rôle de vos sentiments.

pixabay

Grenade-sur-l’Adour

