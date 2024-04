L’art de l’espalier dans les vergers-potagers du château ! Château de Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube, vendredi 31 mai 2024.

L’art de l’espalier dans les vergers-potagers du château ! Le château, clos de murs sur près de 4 hectares, se compose d’un vaste parc à l’anglaise sur sa façade méridionale, créé au XIXe siècle. Il est classé au titre des « Monuments historiques » et est pe… 31 mai – 2 juin Château de Montigny-sur-Aube Entrée : 9,50 € par adulte avec audio-guide | Gratuit jusqu’à 18 ans.

Début : 2024-05-31T12:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Le château, clos de murs sur près de 4 hectares, se compose d’un vaste parc à l’anglaise sur sa façade méridionale, créé au XIXe siècle. Il est classé au titre des « Monuments historiques » et est peuplé de nombreux buis et topiaires.

Un verger, également clos de murs, est axé sur le savoir-faire des jardiniers au XIXe siècle. Labellisé « Jardin remarquable », il comprend une très grande sélection d’arbres fruitiers en espaliers et autres formes (plus de 200 variétés comprenant : pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers, nectarines, brugnons, cerisiers, cognassiers, et sélection de variétés de vignes en formes de treilles).

Chaque arbre est numéroté, et ses particularités arboricoles, gustatives et historiques (si possible) sont révélées, en français et en anglais, grâce à un programme audio guide remis aux visiteurs.

Adossée à l’orangerie, une chambre de chaleur, inscrite à l’inventaire supplémentaire, héberge une sélection de 7 variétés de figuiers, également en espaliers.

Enfin, un grand potager « productif » de 3 000 m², situé à proximité de l’enceinte du château, est accessible aux visiteurs.

Dans l’orangerie, se tient une petite exposition sur le savoir-faire des jardiniers du XIXe siècle et les métiers associés.

À l’occasion de cet événement, découvrez l’art de l’espalier et profitez d’une démonstration de la taille des fruitiers le samedi 1er juin 2024 par le chef-jardinier de 10 h 30 à 12 h et de 15 h à 16 h 30.

Vous pourrez déjeuner sur place le » coffret fraîcheur » élaboré à partir des produits de saison du domaine (légumes et fruits) et dégustez le dessert du jour dans l’orangerie ou en terrasse. Réservez votre déjeuner à la ferme-auberge au plus tard 24 h avant votre visite, sur le site du « Drive fermier » du château www.drivefermier21520.com.

Château de Montigny-sur-Aube 3 rue de l'Église, 21520 Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube 21520 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté Découvrez le château de Montigny-sur-Aube, classé au titre des « Monuments Historique », ses vergers-potagers et son parc labellisé « Jardin remarquable ». Direction Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or) : par autoroute A5, sortie 23/Montigny-sur-Aube/Colombey-les-deux-églises | Accès partiel aux personnes à mobilité réduite | Un parking est accessible devant le château.

