L’art de la variation à l’église luthérienne Saint-Marcel Église luthérienne Saint-Marcel Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif plein: 25€

Tarif réduit: 15€ (étudiants, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi)

Le pianiste prodige Ingmar Lazar explore Bach, Mendelssohn et Franck.

Né

en 1993, Ingmar Lazar a été formé à la Hochschule de ­Hanovre puis au

Mozarteum de Salzbourg. À tout juste 30 ans, il s’est ­produit sur les

plus grandes scènes, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Rudolfinum de

Prague, Salle Gaveau, à la Roque d’Anthéron, à la Seine musicale, à

l’Atheneum de Bucarest… Ses deux derniers enregistrements consacrés à

Schubert et à ­Beethoven ont reçu les éloges de la critique (5 étoiles

de ­Classica, choix de France ­Musique…). Il dévoile l’art de la

variation, chère à Jean-Sébastien Bach qui l’a magnifié dans les

Goldberg ou encore l’Art de la fugue, en les reliant aux plus beaux

exemples de la période romantique.

Programme

J.-S. Bach, Prélude et Fugue en do# mineur BWV 849 (Clavier bien tempéré Livre I)

F. Mendelssohn, Variations sérieuses

G. Bizet, Nocturne en ré majeur

C. Franck, Prélude, Aria et Final

Grand caprice

Rencontre avec le public

Église luthérienne Saint-Marcel 24, rue Pierre Nicole 75005 Paris

Contact : https://www.bachavec.com/programme-2023 +33984155249 bachavec@free.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61552077582589 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552077582589 https://www.billetweb.fr/pro/bachavec

DR Ingmar Lazar