L’Art de la Plume Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

L’Art de la Plume Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 2 avril 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. L’Art de la Plume Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-04-02 – 2022-04-03

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Le goût pour les ARTS et la CREATION caractérise Devy Laure l’artiste Plumassière Conceptrice. Laure crée des bijoux, des accessoires des objets en plumes naturelles qui lient nature et modernité. Elle marie les plumes raffinées à de nombreuses… Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Departement Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villedieu-les-poeles-rouffigny/

L’Art de la Plume Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 2022-04-02 was last modified: by L’Art de la Plume Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 2 avril 2022 manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche