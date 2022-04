L’art de la performance : que peut-on apprendre des environnements extrêmes ? H7 – Lieu Totem, 12 mai 2022, Lyon.

L’art de la performance : que peut-on apprendre des environnements extrêmes ?

H7 – Lieu Totem, le jeudi 12 mai à 18:30

Animée par Thierry Picq – Docteur en Gestion et professeur à emlyon Business School. ———————————————————————————— Jeudi 12 mai IRIIG organise une nouvelle conférence JeDII « L’art de la performance : que peut-on apprendre des environnements extrêmes ? » animée par Thierry Picq, Docteur en Gestion et professeur à emlyon Business School. Thierry Picq, Docteur en Gestion et professeur à emlyon Business School, dont il a été le directeur académique de 2014 à 2017 et le directeur de l’innovation de 2017 à 2020. Passionné des dynamiques humaines dans les organisations, ses thèmes d’intervention et de recherche concernent l’innovation managériale, la conduite du changement, les équipes de haute performance et le management de projet. Il a publié de nombreux ouvrages et articles académiques et professionnels sur ces sujets. Cette conférence s’appuie sur un ouvrage récent, « L’Art de la performance », publié par HYerry Picq, HYôme Brisebourg et HYPEtophe Hannezo, aux éditions Dunod, et va vous faire plonger dans plusieurs univers de haute performance, un ouvrage qui c’est vu attribuer le prix Turgot en 2022 Lors de ce JeDII vous partirez à la découverte d’environnement dits « extrêmes », c’est-à-dire particulièrement risqués, incertains et basés sur la haute performance, à la rencontre de personnes et d’équipes inspirantes qui ont bien voulu livrer leurs pratiques d’excellence. Comment les sportifs de haut niveau transforment-ils leurs talents en points forts ? Comment les forces spéciales préparent-elles leur mission ? Qu’est-ce qui pousse un aventurier à se dépasser ? Comment les chefs étoilés procèdent-ils pour se bâtir un écosystème d’exception ? Quelles techniques utilisent les journalistes pour raconter des histoires captivantes ? Comment les musiciens arrivent-ils à se coordonner, en présence ou en l’absence d’un leader apparent ? Les questions sont nombreuses et les réponses – inspirantes, surprenantes, stimulantes ou vivifiantes sont riches d’inspirations et d’enseignements pour des organisations plus ordinaires confrontées elles-aussi à des impératifs de performance. Vous trouverez dans ces témoignages exceptionnels des clés de réflexion et d’action également utiles dans sa vie personnelle. Au-delà des pratiques issues de ces six univers d’excellence, ce voyage apprenant est basé sur le principe de la « pédagogie par le détour », qui consiste à sortir de son environnement habituel pour explorer de nouveaux contextes. Cette conférence est donc une invitation à l’ouverture, à la curiosité, et tout simplement à un voyage de découvertes inspirantes.

Gratuit, sur inscription

Les Jeudis de l’Innovation IRIIG, aussi appelés « JeDII », sont des conférences organisées tous les 15 jours par IRIIG et ses partenaires.

H7 – Lieu Totem 70 quai perrache, 69002 Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



