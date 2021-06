Saint-André-les-Alpes camping de l'issole Alpes-de-Haute-Provence, Saint-André-les-Alpes L’art de la nature camping de l’issole Saint-André-les-Alpes Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Séjour sous tente avec découverte du territoire sur le thème de l’art. Nous serons accompagné d’une artiste pour mener des ateliers contes, land art… Notre planning est composé d’activités physiques, sensorielles, manuelles, d’expressions, de coopérations, scientifiques. Nous ferons des randonnées, un sport de plein air, mais aussi la découverte des étoiles, des techniques de peintures végétales, des temps d’écriture… des jeux de piste. Les jeunes seront responsabilisés sur l’organisation de la vie quotidienne comm la cuisine, la vaisselle…

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. camping de l'issole route de lambruisse Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence

2021-07-10 to 2021-07-17

