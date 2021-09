Saint-Malo Médiathèque La Grande Passerelle Ille-et-Vilaine, Saint-Malo L’art de la marbrure Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Funda Tokaç, artiste peintre, vous initiera à l’ebru (nuage), art traditionnel turc introduit en France dès le 17ème siècle et fréquemment employé comme élément décoratif dans la confection des reliures de beaux livres. Papier marbré, pigment et eau s’entremêleront dans la création de votre propre feuille multicolore. Une sélection d’ouvrages aux papiers marbrés remarquables, issus des collections patrimoniales de la médiathèque, sera à cette occasion exposée en accès libre. _Infos au 02 99 40 78 00_

Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

