Exposition collective à l’atelier L’art de la main L’art de la main Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Exposition collective à l’atelier L’art de la main L’art de la main, 31 mars 2023, Grenoble. Exposition collective à l’atelier L’art de la main 31 mars – 2 avril L’art de la main Venez découvrir mon travail de la céramique de grés.

Vous retrouverez toutes les étapes de fabrication du travail du céramiste. Je travaille mes formes essentiellement au tour avec différentes argiles toujours de haute température. Je crée mes émaux de différentes couleurs et textures que j’adapte à chacune de mes terres. Pour les plus curieux, n’hésitez pas à demander comment s’opère la magie de l’émail, nombreuses expériences peuvent aider à comprendre !

La céramique permet un panel de réalisations d’univers bien différents. Depuis longtemps, je collabore avec mon ami Delfino De Féline – peinture, gravure et sculpture. Nous profiterons de l’occasion des JEMA pour travailler sur de nouveaux projets collaboratifs de sculptures et de scraffit (gravure sur terre ). L’art de la main 16, rue Très-Cloïtres Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://florence-depalma.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramique poterie grés linogravure gravure scraffit Florence de Palma

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu L'art de la main Adresse 16, rue Très-Cloïtres Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville L'art de la main Grenoble

L'art de la main Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Exposition collective à l’atelier L’art de la main L’art de la main 2023-03-31 was last modified: by Exposition collective à l’atelier L’art de la main L’art de la main L'art de la main 31 mars 2023 Grenoble L'art de la main Grenoble

Grenoble Isère