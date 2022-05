L’Art de la Guerre, 12 juin 2022, .

L’Art de la Guerre

2022-06-12 – 2022-06-12

De Silvia Luzi et Luca Bellino (Italie, 2012, 1h25) VOSTFR



Milan, août 2009. Quatre ouvriers sont juchés sur une grue à vingt mètres de hauteur dans l’enceinte de l’INNSE, dernière usine encore en activité de Milan. Ils veulent empêcher le démantèlement et la fermeture de l’usine. Le bâtiment est encerclé par des dizaines de policiers et de sympathisants venus de toute l’Italie.

Ce n’est pas un combat simple.

Ils ont une stratégie claire.

Ils ont une armée organisée.

Ils connaissent parfaitement leur territoire et leur ennemi.

Les règles sont nettes : c’est une guerre avec un paradigme possible pour toutes les formes de lutte.

Prix Mario Ruspoli 2013





Silvia Luzi et Luca Bellino ont réalisé en 2008 le documentaire The Threat (La Minaccia) sur Hugo Chávez et la révolution bolivarienne, qui a reçu de nombreux prix internationaux et a été diffusé dans six pays.

Milan, août 2009. Quatre ouvriers sont juchés sur une grue à vingt mètres de hauteur dans l’enceinte de l’INNSE, dernière usine encore en activité de Milan. Ils veulent empêcher le démantèlement et la fermeture de l’usine.

https://www.mucem.org/programme/lart-de-la-guerre

De Silvia Luzi et Luca Bellino (Italie, 2012, 1h25) VOSTFR



Milan, août 2009. Quatre ouvriers sont juchés sur une grue à vingt mètres de hauteur dans l’enceinte de l’INNSE, dernière usine encore en activité de Milan. Ils veulent empêcher le démantèlement et la fermeture de l’usine. Le bâtiment est encerclé par des dizaines de policiers et de sympathisants venus de toute l’Italie.

Ce n’est pas un combat simple.

Ils ont une stratégie claire.

Ils ont une armée organisée.

Ils connaissent parfaitement leur territoire et leur ennemi.

Les règles sont nettes : c’est une guerre avec un paradigme possible pour toutes les formes de lutte.

Prix Mario Ruspoli 2013





Silvia Luzi et Luca Bellino ont réalisé en 2008 le documentaire The Threat (La Minaccia) sur Hugo Chávez et la révolution bolivarienne, qui a reçu de nombreux prix internationaux et a été diffusé dans six pays.

dernière mise à jour : 2022-04-07 par