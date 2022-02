L’Art de la Fugue La Salle Musicatreize Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Salle Musicatreize, le vendredi 25 février à 20:00

Avec : Les InAttendus Vincent Lhermet, accordéon Marianne Muller, viole de gambe Alice Piérot, violon baroque Programme : Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge BWV 1080 L’Art de la fugue de Jean Sébastien Bach est une oeuvre longtemps tenue pour abstraite, génial traité de contrepoint ou chef-d’oeuvre de mathématique, se révélant d’une beauté saisissante, transportant l’auditeur et l’interprète au coeur de l’âme et des passions humaines. Ce projet des InAttendus est né du rêve de Vincent Lhermet d’offrir à l’accordéon une voie vers cette oeuvre mythique. Son mariage avec un violon baroque et une viole de gambe permet un nombre considérable de combinaisons sonores, donnant à chacune des fugues une couleur singulière, soulignant les jeux d’écriture, miroirs, inversions, superpositions… En partenariat avec La Courroie.

De 5 à 15€

♫CLASSIQUE♫ La Salle Musicatreize 53 rue Grignan, 13006 Marseille

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T21:10:00

