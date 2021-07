Amilly D'étoffe en beauté Amilly, Loiret L’art de la couture : visite d’atelier et exposition D’étoffe en beauté Amilly Catégories d’évènement: Amilly

La créatrice de haute couture amilloise Myriam Berry-Hoornaert vient de remporter le 2e prix des Métiers d’Art du Loiret avec son œuvre « Paris-Tokyo ». Dans son atelier « D’étoffe en beauté », elle vous invite à voyager dans le monde de la création sur mesure et des belles étoffes : visite d’atelier, découverte du monde de la soie, exposition de tenues d’exception… et rencontre avec la créatrice. Sur inscription ! Lundi 19 juillet à 15h30 puis samedi 7 août à 10h30 : l’atelier ouvre ses portes pour une visite d’une heure. S’inscrire : [sur le site de l’office de tourisme de l’Agglomération de Montargis](https://www.tourisme-montargis.fr/a-voir-a-faire/agenda/) Mercredi 28 juillet : journée portes ouvertes avec l’exposition « À la découverte de la Soie » de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30. Lieu : D’étoffe en beauté – 11b, rue de l’Armoire – 45200 Amilly A NOTER également, Myriam Berry-Hoornaert propose des stages de couture (découverte ou perfectionnement), dès 12 ans. Chacun choisit son projet et travaille à son rythme. – 12-13 et 15-17 juillet – 20-24 juillet Informations et inscriptions : Myriam Berry-Hoornaert au 06 86 92 92 35 L’art de la couture : visite d’atelier et exposition D’étoffe en beauté 11 bis rue de l’armoire 45200 amilly Amilly Loiret

