du samedi 5 mars au dimanche 6 mars à Salle Alain Corneau

L’Union nationale artisanale de la couture et des activités connexes (UNACAC) du Centre-Val de Loire propose un évènement consacré à l’artisanat d’art de la couture. Au programme : présentation de robes, tailleurs, costumes historiques, chapeaux et accessoires ; exposition de croquis, maquettes, tissus ; démonstrations de techniques professionnelles de divers métiers d’art de la couture et de la mode : dentelle au fuseau, fleur en soie, corsets… Entrée libre dans le respect des mesures barrières. Entrée libre dans le respect des mesures barrières Festival “Elles au centre” Salle Alain Corneau Rue du Pont, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T17:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T17:00:00

