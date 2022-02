L’Art de la couleur Nantes, 19 mars 2022, Asnières-sur-Seine.

L’Art de la couleur

Nantes, le samedi 19 mars à 13:30

L’ atelier « Art de la couleur » s’adressent à toutes celles et ceux ( particuliers, professionnels…) qui s’intéressent à l’univers de la couleur et souhaitent acquérir des connaissances essentielles pour mieux l’utiliser et jouer avec elle. Pour toutes personnes ayant un projet professionnel ou partculier comportant une dimenssion couleur et/ou décorative. **- L’ art de la couleur » :** **C’est:** * Un Atelier thématique ludique de 3 heures autour de la couleur * L’invitation à un voyage et une immersion dans l’univers de la couleur. * Des réalisations et des réflexions partagées en groupe dans une ambiance conviviale. **Cela sert à** : * renforcer ses capacités à travailler et à jouer avec les couleurs et partager, développer et acquérir des connaissances en commun. * s’immerger dans le monde de la couleur, jouer avec elle afin de percevoir les ambiances colorées de notre environnement. * comprendre les associations, les harmonies dans – l’environnement – l’habitat – l’urbanisme – l’art … * Entrainer son regard grâce à un support d’images appropriées, * Elaborer un assemblement de couleur pour créer ses propres gammes de couleurs (afin de valoriser l’identité par la couleur d’un projet coloré, d’une société, d’une institution, d’un produit ou d’un territoire…) … * acquérir le vocabulaire associé aux couleurs. * appréhender la symbolique et le langage des couleurs afin de les utiliser pour argumenter avec pertinence un projet personnel ou professionnel * acquérir des méthodes pour organiser la couleur et concevoir un projet tout en couleur. **Pour qui ?** Cet atelier s’adresse à tous professionnels ou particuliers désirant s’orienter vers des métiers et (ou) des activités où l’usage de la couleur est nécessaire : secteur des arts appliqués, domaine de la décoration et du bâtiment, du marketing, design, métier de la mode, du patrimoine, de l’architecture… **Centre d’intérêt ?** L’enseignement de la couleur peut répondre à une demande d’enrichissement personnel (espace de créativité et de convivialité propice au bien être).Il peut aussi répondre à une demande (spécifique) d’approfondissement technique nécessaire à élargir les propres compétences du salarié ou du particulier. Cet atelier de trois heures se déroule dans l’enceinte du très beau magasin de peinture Coior-Rare, situé a Tours. Vous serez donc dans un bel espace, au coeur du monde des couleurs ( bar à couleurs!) et produits naturels de peintures et enduits décoratifs!! Nb de participants/horaire : * 8 Personnes maximum de 13h30 à 16h30.

Demandes et inscriptions sur : colorare37@gmail.com + tel/ 0247612392 – informations: www.facebook.com/CoorRareTours/ www.ateliers-decodalice.com.

Atelier thématique ludique autour de la couleur: travaux, expérimentations, réalisations, réflexions partagées en groupe.

Nantes centre ville Asnières-sur-Seine Centre-Ville Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T13:30:00 2022-03-19T16:30:00