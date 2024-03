L’art de greffer en architecture Pavillon de l’Arsenal Paris, jeudi 21 mars 2024.

L’art de greffer en architecture Conversation entre Jeanne Gang, architecte, fondatrice du Studio Gang et auteure de l’ouvrage, et Emanuele Coccia, philosophe. Jeudi 21 mars, 20h00 Pavillon de l’Arsenal Inscription conseillée

Jeudi 21 mars à 20h

Comment l’architecture peut-elle s’inspirer de la nature pour lutter contre le changement climatique ?

Rejoignez Jeanne Gang et l’invité Emanuele Coccia pour célébrer le lancement du nouveau livre de Gang,« L’Art de greffer en architecture », avec une discussion captivante et une réception. Motivée par le besoin urgent de réduire l’empreinte carbone de l’architecture, Jeanne Gang propose dans son ouvrage un nouveau concept de réutilisation adaptative inspiré de la capacité régénératrice des plantes. En explorant la technique horticole de la greffe et en l’appliquant à l’architecture et à l’urbanisme, le livre nous incite à voir la valeur culturelle et environnementale de notre stock de bâtiments existant – et à l’élargir de manière à apporter une nouvelle beauté et de nouvelles opportunités à nos communautés.

Conversation en anglais

Jeudi 21 mars 2024 à 20h au Pavillon de l’Arsenal

Organisée à l’occasion de la publication de l’ouvrage « L’Art de greffer en architecture » de Jeanne Gang

L’architecte américaine Jeanne Gang a fondé et dirige Studio Gang, agence internationale d’architecture et de design urbain établie à Chicago, avec des bureaux à New York, San Francisco et Paris. S’éloignant des courants purement formalistes, ou il s’agit de donner forme a des projets indépendamment de leur environnement, elle est inspirée par les états spécifiques des choses, et par leurs relations. Elle s’applique, à travers ses créations, à faire une architecture qui renforce les liens entre les personnes, leurs communautés, et la nature qui les entoure. Observant les systèmes écologiques, elle réalise une alliance inédite d’art et de science pour créer des lieux ou chacun peut faire l’expérience de l’émerveillement face au surgissement inattendu de la beauté. Récompensée pour des projets d’échelles et de types très différents, Jeanne se concentre de plus en plus sur la recherche de réponses à la crise climatique, tant par le réemploi adaptatif et la rénovation de bâtiments que par la revitalisation des environnements urbains en partenariat avec leurs habitants.En parallèle, Jeanne est professeure à la Harvard Graduate School of Design, où elle a elle-même étudié. Son enseignement et ses recherches y explorent les domaines de la résilience et du réemploi. Elle est l’auteure de trois livres sur l’architecture et a publié des essais dans des magazines comme L’Architecture d’Aujourd’hui, Domus, et The Plan. Le dernier ouvrage sur ses réalisations est la monographie Studio Gang : Architecture, publié en anglais (2020) et en français (2021) chez Phaidon.

Emanuele Coccia est maître de conférences à l’EHESS à Paris. Il est notamment l’auteur de La vie des plantes (2016), Métamorphose (2020) et Philosophie de la maison (2021), traduits dans plusieurs langues. Il a récemment publié un livre de photo-théorie avec la photographe néerlandaise Viviane Sassen (Modern Alchemy, 2022), un épistolaire philosophique sur la lumière avec le photographe Paolo Roversi (Lettres sur la lumières, 2024) et un livre sur la relation entre la mode et la philosophie avec l’ancien directeur de la création de Gucci, Alessandro Michele (La vita delle forme. Filosofia del Re-Incanto, 2024).Il a co-réalisé des vidéos d’animation telles que Quercus (2019, avec Formafantasma) et Heaven in Matter (2021, avec Faye Formisano). Il a collaboré à la réalisation d’une exposition sur la mode (The Many Lives of a Garment ITS, Trieste, avec Olivier Saillard) et une exposition sur l’art et l’écologie (Dancing with All, 21 Century Museum Kanazawa, en collaboration avec Yuko Hasegawa).

Pavillon de l'Arsenal 21 boulevard Morland Paris 75004 Quartier de l'Arsenal Île-de-France

©Pavillon de l’Arsenal