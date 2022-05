L’Art de fleurir à soi-m’aime Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

L’Art de fleurir à soi-m’aime Forges-les-Eaux, 25 juin 2022, Forges-les-Eaux. L’Art de fleurir à soi-m’aime Forges-les-Eaux

2022-06-25 – 2022-06-25

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Avec des rêves pleins la tête et des étoiles dans les yeux. Valérie Gense-Ternisien est une Fleurithérapeute et Clownessenciel Spiritus qui vous propose un voyage dans les profondeurs de sa véritable nature. Activité de 10h30 à 17h Tarifs 66 euros 16 Le Mont Gobert, 76340 Pierrecourt fleuritherapie.com tel : 06 34 22 28 56 Avec des rêves pleins la tête et des étoiles dans les yeux. Valérie Gense-Ternisien est une Fleurithérapeute et Clownessenciel Spiritus qui vous propose un voyage dans les profondeurs de sa véritable nature. Activité de 10h30 à 17h Tarifs 66… +33 6 34 22 28 56 Avec des rêves pleins la tête et des étoiles dans les yeux. Valérie Gense-Ternisien est une Fleurithérapeute et Clownessenciel Spiritus qui vous propose un voyage dans les profondeurs de sa véritable nature. Activité de 10h30 à 17h Tarifs 66 euros 16 Le Mont Gobert, 76340 Pierrecourt fleuritherapie.com tel : 06 34 22 28 56 Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Ville Forges-les-Eaux lieuville Forges-les-Eaux Departement Seine-Maritime

L’Art de fleurir à soi-m’aime Forges-les-Eaux 2022-06-25 was last modified: by L’Art de fleurir à soi-m’aime Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux 25 juin 2022 Forges-les-Eaux seine-maritime

Forges-les-Eaux Seine-Maritime