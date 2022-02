L’art de faire parler les fleurs Grenade-sur-l’Adour, 14 avril 2022, Grenade-sur-l'Adour.

L’art de faire parler les fleurs Grenade-sur-l’Adour

2022-04-14 – 2022-04-14

Grenade-sur-l’Adour Landes Grenade-sur-l’Adour

Mignone, allons voir si la rose ce matin est éclose…

Et si vous veniez, tel le poète, créer de vos mains une composition florale piquée dans la mousse ? C’est ce que vous propose Frédérique de la boutique « C’est le bouquet ! ». Point de challenge, juste un moment en dehors du temps, au milieu des fleurs et des senteurs, rien que du bonheur et de la bonne humeur ! Vous repartirez avec votre jolie création et peut être une nouvelle passion.

Mignone, allons voir si la rose ce matin est éclose…

Et si vous veniez, tel le poète, créer de vos mains une composition florale piquée dans la mousse ? C’est ce que vous propose Frédérique de la boutique « C’est le bouquet ! ». Point de challenge, juste un moment en dehors du temps, au milieu des fleurs et des senteurs, rien que du bonheur et de la bonne humeur ! Vous repartirez avec votre jolie création et peut être une nouvelle passion.

Mignone, allons voir si la rose ce matin est éclose…

Et si vous veniez, tel le poète, créer de vos mains une composition florale piquée dans la mousse ? C’est ce que vous propose Frédérique de la boutique « C’est le bouquet ! ». Point de challenge, juste un moment en dehors du temps, au milieu des fleurs et des senteurs, rien que du bonheur et de la bonne humeur ! Vous repartirez avec votre jolie création et peut être une nouvelle passion.

C’est le bouquet !

Grenade-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2021-12-27 par