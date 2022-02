L’Art de briser le silence Brique Rouge, 1 avril 2022, Toulouse.

L’Art de briser le silence

du vendredi 1 avril au samedi 2 avril à Brique Rouge

Journées culturelles autour des thèmes des violences conjugales et sexuelles —————————————————————————- **Association DSH** Concerts, débats et spectacles de danse… l’art pour informer, dénoncer, et ouvrir la parole autour des violences sexuelles et/ou conjugales. Lors de cet événement, des associations de lutte et de prévention seront présentes. **En présence des associations** : Du côté des femmes, Vivre Autrement ses Conflits, Stop aux Violences Sexuelles et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture

Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



