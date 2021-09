L’art dans l’espace public Chambray-lès-Tours, 10 septembre 2021, Chambray-lès-Tours.

L’art dans l’espace public 2021-09-10 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-10

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours

Vernissage vendredi 10 septembre 18h30.

Olivia Rolde, artiste peintre connue et reconnue en Touraine, identifiée par ses abstractions, ses teintes remarquables son vert olive en particulier a réalisé une fresque pour la ville entre le 20 et 30 juillet 2021 sur le mur extérieur de la salle Godefroy.

Sa peinture nous invite à un voyage imaginaire.

Sa création est une végétation extraordinaire qui sort de terre, avec la description d’un monde souterrain, végétal, minéral, aérien, comme une jungle foisonnante où se rencontrent, s’apprivoisent et cohabitent tous les règnes.

Proche du parc Albert Jacquard, le célèbre biologiste, la fresque d’Olivia Rolde nous emmène voyager vers une planète inconnue.

Cette planète, c’est la nôtre.

La peinture de l’artiste nous parle de la terre et de la vie.

+33 2 47 48 45 82 https://www.ville-chambray-les-tours.fr/agenda/

