L’Art dans les Cités par les Petites Cités de Caractère Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

L’Art dans les Cités par les Petites Cités de Caractère Châteaugiron, 2 avril 2022, Châteaugiron. L’Art dans les Cités par les Petites Cités de Caractère Châteaugiron

2022-04-02 – 2022-04-30

Châteaugiron Ille-et-Vilaine Châteaugiron Scénographie réalisée par la Volumerie et KuB. Après avoir accueilli 8 auteurs et autrices de bandes dessinées au printemps 2021, l’association Petites Cités de Caractère ® présente cette année, les œuvres créées à l’occasion de son exposition itinérante. Lors de leur immersion et au contact des acteurs du territoire, les artistes ont produit des œuvres originales qui donnent à voir la cité sous un nouvel angle. L’exposition est donc une invitation au voyage au plus près de chez soi, où habitants comme visiteurs pourront (re)découvrir les lieux qui les entourent, partager une anecdote, rire ou simplement contempler … Lundi au vendredi : 8h/12h – 13h30/17h

Samedi : 11h/13h – 14h/18h https://www.ville-chateaugiron.fr/ Scénographie réalisée par la Volumerie et KuB. Après avoir accueilli 8 auteurs et autrices de bandes dessinées au printemps 2021, l’association Petites Cités de Caractère ® présente cette année, les œuvres créées à l’occasion de son exposition itinérante. Lors de leur immersion et au contact des acteurs du territoire, les artistes ont produit des œuvres originales qui donnent à voir la cité sous un nouvel angle. L’exposition est donc une invitation au voyage au plus près de chez soi, où habitants comme visiteurs pourront (re)découvrir les lieux qui les entourent, partager une anecdote, rire ou simplement contempler … Lundi au vendredi : 8h/12h – 13h30/17h

Samedi : 11h/13h – 14h/18h Châteaugiron

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Châteaugiron, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Châteaugiron Adresse Ville Châteaugiron lieuville Châteaugiron Departement Ille-et-Vilaine

Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaugiron/

L’Art dans les Cités par les Petites Cités de Caractère Châteaugiron 2022-04-02 was last modified: by L’Art dans les Cités par les Petites Cités de Caractère Châteaugiron Châteaugiron 2 avril 2022 Châteaugiron ille-et-vilaine

Châteaugiron Ille-et-Vilaine