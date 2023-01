L’Art dans les Cités – Exposition des bédéastes français Châtelaudren-Plouagat, 3 février 2023, Châtelaudren-Plouagat .

2023-02-03 – 2023-03-01

Exposition des auteurs et autrices de bande dessinée dans le cadre de l’opération « L’Art dans les Cités – Patrimoine en bulles ». La commune a accueilli Quentin Masse et Gessica Maio en résidence pendant 1 semaine en avril 2021. Vernissage de l’exposition vendredi 3 février à 18h30. Visite libre, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le jeudi et le vendredi de 14h30 à 18h, et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.

+33 2 96 79 56 00 http://chatelaudren-plouagat.fr/

