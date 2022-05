L’art dans les Chapelles du Léon – Michel Olivier Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: 29430

L’art dans les Chapelles du Léon – Michel Olivier Plouescat, 15 juillet 2022, Plouescat. L’art dans les Chapelles du Léon – Michel Olivier Kerzéan Chapelle de Kerzéan Plouescat

2022-07-15 – 2022-08-15 Kerzéan Chapelle de Kerzéan

Plouescat 29430 Exposition dans le cadre d’un circuit d’art contemporain dans 17 chapelles du Pays Léonard. Un guide accueille les visiteurs pour leur faire découvrir les œuvres de l’artiste et l’histoire de l’édifice.

