Finistère Exposition de Céline Vedrenne

Photographe autodidacte, je travaille sur le mouvement, le temps, la lumière. Cette série « Effets mer » retranscrit ces instants de bord de mer qui sont diffus dans le paysage, et qui font également la beauté des ports. J’arpente ces endroits à la recherche des couleurs vives, des mouvements qu’offrent la mer, les bateaux, le soleil, les passants… contact.acbl@gmail.com http://www.art-chapelles-leon.bzh/ Exposition de Céline Vedrenne

